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Кортеж кандидата в вице-президенты США Тима Уолца попал в аварию

В понедельник на автомагистрали в штате Висконсин произошло ДТП с участием нескольких автомобилей из кортежа кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца, пишет ТАСС .

Авария произошла по пути в Милуоки, где у Уолц должен был произнести речь. Одна из машин врезалась в впереди идущую, а затем «получила удар сзади».

В ДТП попали микроавтобусы с сотрудниками СМИ. По предварительной информации, один из сотрудников сломал руку. Несколько корреспондентов отделались ссадинами и царапинами.

Уолц и его жена не пострадали.

Ранее в центре Москвы в аварию попал один из самых знаменитых фаготистов в мире Валерий Попов, которому 9 сентября исполнится 87 лет.