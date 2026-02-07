сегодня в 12:08

Королев: производство атакованного ВСУ предприятия под Тверью не пострадало

Силы МЧС ликвидировали открытое горение, возникшее на одном из предприятий в Конаковском округе Тверской области после атаки ВСУ. Производство не пострадало, сообщает пресс-служба врио губернатора региона Виталия Королева в Telegram-канале .

В результате происшествия пострадавших нет. Завод продолжает функционировать.

Рано утром Королев сообщил, что в результате отражения атаки украинских БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий в Конаковском округе. Он поручил вести мониторинг обстановки.

В тушении огня были задействованы все необходимые силы и средства.

