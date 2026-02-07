Королев: производство атакованного ВСУ предприятия под Тверью не пострадало
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Силы МЧС ликвидировали открытое горение, возникшее на одном из предприятий в Конаковском округе Тверской области после атаки ВСУ. Производство не пострадало, сообщает пресс-служба врио губернатора региона Виталия Королева в Telegram-канале.
В результате происшествия пострадавших нет. Завод продолжает функционировать.
Рано утром Королев сообщил, что в результате отражения атаки украинских БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий в Конаковском округе. Он поручил вести мониторинг обстановки.
В тушении огня были задействованы все необходимые силы и средства.
