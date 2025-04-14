Копейский маньяк-некрофил начал работать уборщиком в психлечебнице

Копейский маньяк начал работать уборщиком в психдиспансере. У врачей получилось чуть улучшить состояние Вячеслава Яикова, который убил, а затем изнасиловал шесть девушек, сообщает SHOT .

Мужчина уже на протяжении 15 лет пребывает на принудительном лечении в психлечебнице. На протяжении последнего времени Яиков не нарушает порядок и проявляет лояльность.

Мужчина соблюдает режим психлечебницы. Еще Яиков научился писать, хотя раньше не мог этого делать в связи с олигофренией.

Благодаря тому, что копейский маньяк вел себя хорошо, ему разрешили помогать персоналу. Яиков получил возможность подметать, мыть полы, убирать снег.

Маньяк совершал преступления в 2000-х в Копейске в Челябинской области. Туда Яиков переехал с мамой из Киргизии.

Серийный убийца охотился за женщинами. Сначала наливал им горячительные напитки, а потом резко наносил удар в лицо. Затем мужчина душил дам и насиловал трупы.

Копейского маньяка удалось поймать после того, как он убил двоих школьниц из выпускных классов.