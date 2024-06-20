Контрактник выпил 7 банок «Ягуара» и убил бойца СВО, приехавшего хоронить брата

На Урале военного осудили на 14 лет смертельное избиение ветерана СВО

В Екатеринбурге суд приговорил к 14 годам колонии военнослужащего, который, по версии следствия, до смерти забил участника СВО и отобрал его личные вещи. Перед избиением контрактник выпил с сослуживцами по семь банок «Ягуара», сообщает Газета.ru .

Пьяный рядовой гулял по улице с другими военными, когда увидел на лавке у сауны нетрезвого мужчину. Им оказался участник СВО, который приехал в уральскую столицу на похороны брата.

Солдат напал на фронтовика и сильно избил его, когда тот отказался называть пароль от своего телефона. После избиения рядовой украл у жертвы мобильник, банковские карты, нож и паспорт.

Далее фронтовика госпитализировали с переломами почти 10 ребер, разрывом селезенки и травмами мягких тканей. Впоследствии участник боевых действий умер в больнице.

После смерти на имя погибшего бойца СВО пытались взять кредит, а его китайским смартфоном продолжали пользоваться.

Суд признал фигуранта виновным в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Убийца участника спецоперации на Украине приговорен к 14-летнему сроку лишения свободы в колонии строгого режима.