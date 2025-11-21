«Конец всех начал»: почему Богородский маньяк похищал жертв 27 числа

46-летний Дмитрий Артамошин, который известен как Богородский маньяк, убивший минимум двух девушек в Подмосковье, похищал всех своих жертв в разные месяцы, но в одно и то же число — 27. Мужчина приписывал ему магические свойства, сообщает SHOT .

Артамошин считал себя эзотериком и нумерологом. Он называл себя не иначе как «великим». Любимое число Дмитрия — 27. Сам мужчина родился 27 августа, а своих жертв похитил 27 июля и 27 октября 2025 года.

Маньяк верил, что 27 — это особое магическое число, которое означает «завершение» и «конец всех начал».

Мужчина под предлогом поиска няни для своего ребенка заманивал девушек в СНТ «Звезда», а затем похищал их и убивал. Еще одой жертве маньяка удалось спастись. Ранее она рассказала, как попалась на удочку Артамошина.

Также у Дмитрия есть 9-летний сын. Мужчина издевался над мальчиком, постоянно избивал его и даже заставлял смотреть на изнасилования.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.