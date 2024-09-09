Компания в РФ хотела дать взятку в виде MacBook, а получила 500 тыс руб штрафа

В Кемерове на коммерческую компанию наложен штраф в размере 500 тыс. рублей за административное нарушение, связанное с антикоррупционным законодательством, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Установлено, что руководитель коммерческой организации, действовавший в интересах юридического лица, чтобы обеспечить своей фирме преференции при заключении договоров на выполнение работ по организации мероприятий, через посредника передал директору государственного автономного учреждения ноутбук MacBook Air», — отметили в ведомстве.

На юрлицо прокурор возбудил дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, касающейся незаконного вознаграждения. Судебное разбирательство завершилось признанием организации виновной, в результате чего ей был назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

В отношении главы учреждения также расследуется уголовное дело по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Речь идет об одном из обществ с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированном в Кемерове в 2019 году. Согласно информации из открытых источников, главным видом деятельности данной организации являются аренда и лизинг профессионального оборудования для радио и телевидения, а также аппаратуры связи.