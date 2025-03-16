Количество умерших после ударов США по Йемену выросло до 31
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Количество умерших после ударов армии Соединенных Штатов по Йемену выросло до 31. Есть пострадавшие, сообщает RT со ссылкой на телеканал Al Arabia.
Около 100 человек пострадали из-за бомбардировок. США организовали 10 волн авиационных ударов подряд.
Накануне ночью американские вооруженные силы начали крупномасштабную операцию в Йемене. Она якобы проводится для защиты интересов США.
Вечером 15 марта ВС США атаковали столицу Йемена, город Сану. Во время того удара девять человек умерли, девять были ранены. Атаки наносились американскими и британскими военными.