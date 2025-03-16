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Количество умерших после ударов США по Йемену выросло до 31

Количество умерших после ударов армии Соединенных Штатов по Йемену выросло до 31. Есть пострадавшие, сообщает RT со ссылкой на телеканал Al Arabia.

Около 100 человек пострадали из-за бомбардировок. США организовали 10 волн авиационных ударов подряд.

Накануне ночью американские вооруженные силы начали крупномасштабную операцию в Йемене. Она якобы проводится для защиты интересов США.

Вечером 15 марта ВС США атаковали столицу Йемена, город Сану. Во время того удара девять человек умерли, девять были ранены. Атаки наносились американскими и британскими военными.