Количество погибших в результате стрельбы в Иерусалиме выросло до 6 человек

В результате стрельбы в автобусе в Иерусалиме, по последним данным, погибли шесть человек, сообщает ТАСС .

Информацию об увеличении числа жертв трагедии рассказал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Он назвал произошедшее «ужасным терактом».

Саар добавил, что на данный момент есть множество пострадавших. Среди них — беременная. За атакой стоят, предварительно, два палестинца.

Между тем в посольстве РФ в Израиле уточнили, что сообщений о наличии россиян среди пострадавших не поступало.

Стрельба в автобусе на севере Иерусалима произошла в понедельник. Ранее в национальной службе скорой помощи Израиля сообщили о том, что в результате теракта в больницы попали минимум 12 человек. Из них семь человек получили тяжелые ранения.

Ранее кадры с моментом стрельбы появились в Сети.