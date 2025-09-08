Количество погибших в результате стрельбы в Иерусалиме выросло до 6 человек
Фото - © скриншот
В результате стрельбы в автобусе в Иерусалиме, по последним данным, погибли шесть человек, сообщает ТАСС.
Информацию об увеличении числа жертв трагедии рассказал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Он назвал произошедшее «ужасным терактом».
Саар добавил, что на данный момент есть множество пострадавших. Среди них — беременная. За атакой стоят, предварительно, два палестинца.
Между тем в посольстве РФ в Израиле уточнили, что сообщений о наличии россиян среди пострадавших не поступало.
Стрельба в автобусе на севере Иерусалима произошла в понедельник. Ранее в национальной службе скорой помощи Израиля сообщили о том, что в результате теракта в больницы попали минимум 12 человек. Из них семь человек получили тяжелые ранения.
Ранее кадры с моментом стрельбы появились в Сети.