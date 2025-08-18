Количество погибших при взрыве на заводе «Эластик» увеличилось до 21
Фото - © Медиасток.рф
Еще один пострадавший от взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погиб, всего трагедия унесла жизни 21 человека, сообщает «112».
Пострадавший скончался в больнице Москвы.
Спасатели МЧС продолжают разбор завалов на месте ЧП. Площадь разрушений на заводе составляет около 3 тыс. «квадратов». В результате инцидента пострадали 154 человека.
15 августа взрыв прогремел в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Затем начался пожар. Цех полностью разрушен. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьи погибших и пострадавшие граждане получат материальную поддержку.