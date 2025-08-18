Количество погибших при взрыве на заводе «Эластик» увеличилось до 21 Происшествия сегодня в 11:40 Фото - © Медиасток.рф

Еще один пострадавший от взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погиб, всего трагедия унесла жизни 21 человека, сообщает «112».