Количество отравившихся постояльцев московского хостела выросло до 70

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Кроме того, проводится эпидемиологическое расследование.

В пятницу в Telegram-каналах появилась информация о том, что в московском хостеле «Гостиница РБК сервис» отравились готовой едой 50 иностранцев. Все пострадавшие работали на стройке ЖК «Обручева 30».

Как заявила владелица хостела, мигранты отравились на своем рабочем объекте, а на плохое самочувствие пожаловались уже по прибытии в жилье. Она отрицала причастность своего заведения к отравлению.

После этого была выдвинута версия, что причина плохого самочувствия иностранцев — золотистый стафилококк. Известно, что все иностранцы накануне обедали готовым супом и курицей.