КНДР сохраняет режим полной готовности артиллерии
Обломки южнокорейского беспилотника нашли у столицы КНДР
Власти КНДР обнаружили в районе столицы страны Пхеньяна обломки южнокорейского разведывательного беспилотника, пишет ТАСС.
О происшествии сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК со ссылкой на представителя Минобороны.
«Повторное вторжение военных средств Южной Кореи КНДР будет расценивать как объявление войны и нанесет ответный удар», — сказано в сообщении.
Генштаб армии республики решил сохранить состояние полной боеготовности артиллерии у южной границы, уточняет агентство.
Ранее Южная Корея обстреляла местность у границы с КНДР.