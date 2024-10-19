КНДР сохраняет режим полной готовности артиллерии

сегодня в 03:16

О происшествии сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК со ссылкой на представителя Минобороны.

«Повторное вторжение военных средств Южной Кореи КНДР будет расценивать как объявление войны и нанесет ответный удар», — сказано в сообщении.

Генштаб армии республики решил сохранить состояние полной боеготовности артиллерии у южной границы, уточняет агентство.

Ранее Южная Корея обстреляла местность у границы с КНДР.