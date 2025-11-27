Клялась, что не мошенница: под Волгоградом пенсионерка продала жилье сразу двоим

Пожилая женщина продала жилье в Волгоградской области по популярной мошеннической схеме одновременно двум покупателям. Перед этим пенсионерка на камеру поклялась, что не обманывает и аферы не будет, сообщает SHOT .

Молодой предприниматель из Волжского приобрел в своем городе квартиру за 2,2 млн рублей. Продавцом выступила 70-летняя пенсионерка Валентина. У пожилой женщины нет супруга и детей. Она заявила, что хочет продать квартиру и переехать к сестре.

Пенсионерка сказала, что заранее выписалась из жилья. Также она подготовила необходимые документы, а в момент сделки на камеру подтвердила, что не действует под влиянием аферистов.

После сделки женщина попросила у покупателя 14 дней на сбор вещей и переезд. Когда это время подходило к концу, новый владелец позвонил Валентине и спросил, когда она будет съезжать.

Однако пенсионерка рассказала, что ее сестра погибла, и ей необходимо несколько дней для осмысления трагедии и организации похорон. Через некоторое время женщина аннулировала сделку и сказала, что оказалась под влиянием аферистов.

Мужчина лишился и средств, и жилья. Позднее он узнал, что за эту же квартиру за 9 суток до сделки другой покупатель внес залог 100 тыс. рублей.

Покупатель подал на продавца в суд. Он считает, что пенсионерка хочет нажиться на нем и втором клиенте.

