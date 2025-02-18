Кличко: на промпредприятии в Киеве после взрывов произошел пожар
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале, что после взрывов в городе на промышленном предприятии в Святошинском районе произошел пожар.
«В Святошинском районе, <…> предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия», — отметил он.
Вечером в понедельник, по данным украинских СМИ, в Киеве произошла серия взрывов.
Ранее в украинском городе Николаев произошли два взрыва в течение трех часов. В результате ЧП погибли три человека и еще восемь пострадали.