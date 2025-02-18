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Кличко: на промпредприятии в Киеве после взрывов произошел пожар

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале , что после взрывов в городе на промышленном предприятии в Святошинском районе произошел пожар.

«В Святошинском районе, <…> предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия», — отметил он.

Вечером в понедельник, по данным украинских СМИ, в Киеве произошла серия взрывов.

Ранее в украинском городе Николаев произошли два взрыва в течение трех часов. В результате ЧП погибли три человека и еще восемь пострадали.