Каршеринг в Москве вылетел за пределы дороги и перевернулся. Погиб человек

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Пассажирка каршеринга погибла при ДТП на северо-востоке Москвы

Автомобиль каршеринга попал в дорожно-транспортное происшествие на северо-востоке Москвы. В результате аварии погиб 1 человек, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло накануне вечером на Челобитьевском шоссе. 25-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio, принадлежащего каршерингу Belkacar, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся на крышу.

В результате аварии пассажирка автомобиля 1994 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП и ход доследственной проверку по факту случившегося.