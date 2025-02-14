Каршеринг в Москве вылетел за пределы дороги и перевернулся. Погиб человек
Пассажирка каршеринга погибла при ДТП на северо-востоке Москвы
Автомобиль каршеринга попал в дорожно-транспортное происшествие на северо-востоке Москвы. В результате аварии погиб 1 человек, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
ДТП произошло накануне вечером на Челобитьевском шоссе. 25-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio, принадлежащего каршерингу Belkacar, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся на крышу.
В результате аварии пассажирка автомобиля 1994 года рождения от полученных травм скончалась на месте.
Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП и ход доследственной проверку по факту случившегося.