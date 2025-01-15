Кара небесная: метеорит на огромной скорости влетел в крыльцо канадца

Момент приземления метеорита у входа в частный дом в Канаде попал на видео

Уникальное астрономическое событие удалось зафиксировать на видеокамеру домофона в канадском Маршфилде. Метеорит на большой скорости врезался в крыльцо жителя Канады, сообщает Mash .

Небесный гость, преодолевший путь от пояса астероидов между Марсом и Юпитером, на огромной скорости в 200 км/ч приземлился прямо у входа в частный дом одного из жителей Канады. Момент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как астероид врезается в крыльцо. После себя он оставил след в виде белой пыли с мелкими камушками в середине.

Специалисты уже приступили к изучению фрагментов космического пришельца. Это первый случай в истории, когда удалось получить не только визуальную, но и аудиозапись момента падения метеорита на Землю.