Канадец избил белого медведя, защищая свою жену

Канадец подрался с белым медведем и спас жизнь супруге

В отдаленном регионе Канады мужчина подрался с белым медведем, спасая жизнь своей жене. Защитнику удалось выжить и сберечь супругу, но он получил тяжелые травмы рук и ног, сообщает «Царьград» со ссылкой на CBC News.

Происшествие случилось в индейском поселке Форт-Северн, который является одной из самых отдаленных точек в Канаде.

Ранним утром супружеская пара вышла из дома, однако на нее напал медведь. Муж, желая отвлечь внимание хищника от жены, прыгнул ему на спину. Белый медведь отвлекся и принялся драться с канадцем.

В ходе поединка рядом появился сосед, который взял оружие и выстрелил в медведя. Косолапый испугался и сбежал в лес.

После случившегося храброго супруга увезли в больницу. Он получил тяжелые травмы, но сейчас его жизни ничего не угрожает.