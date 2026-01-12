Камеры обнаружили в школьных туалетах в Новосибирске

В соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что якобы в школе № 87 в Новосибирске в туалетах повесили камеры. Директор школы Вера Голикова объяснила, что они висят не в самих туалетах, а на входе, сообщает Nsg.ru .

«У нас есть на входе камера. Прокуратура разрешила, потому что этот вопрос обсуждался неоднократно из-за вандализма, который по школам существует. Камеры не в туалете, а при входе в туалет», — сказала директор.

По ее словам, в школе бывают ситуации, когда дети портят имущество, поэтому камеры там нужны, на них видно, кто заходит. Но внутри никто их ставить не собирается, так как это личное пространство.

Голикова добавила, что установленные видеокамеры не только предотвращают вандализм, но и могут обезопасить детей от различных ситуаций.

