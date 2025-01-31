Камеру нашли в кабинете лазерной эпиляции в Петербурге

Блогерша из Санкт-Петербурга обнаружила в кабинете лазерной эпиляции видеокамеру и устроила скандал. Устройство, как оказалось, записывало только звук, сообщает Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Инцидент произошел в студии Laser Pro на проспекте Большевиков. Блогерша пришла туда после жалоб подписчиц, которые уверяли, что в процедурном кабинете им пришлось оголяться прямо под камерами.

Девушка решила проверить, так ли это. Она записалась на прием, вооружилась телефоном и записала происходящее в кабинете лазерной эпиляции на видео. Блогерша действительно увидела в помещении камеру. Сотрудница студии заявила, что она записывает только звук.

Блогерша попросила подтвердить это, однако получила отказ. После этого девушка обнародовала записанный ей ролик в Сети, а на студию обрушился шквал критики и обвинений.

Хозяин салона после скандала объяснил, что видеосъемка в кабинете не ведется, в студии висит предупреждение о записи звука. Он предоставил доказательства — кадры того момента, когда блогерша зашла в кабинет. Там действительно оказались только аудиофрагменты, а само видео «заблюрено».

Владелец объяснил, что сотрудница салона не имела доступа к приложению с камерами, чтобы предъявить доказательства. Сам мужчина собирается обратиться в прокуратуру и написать заявление на блогершу, так как его салон терпит убытки из-за опубликованного девушкой ролика.