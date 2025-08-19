КАМАЗ насмерть раздавил водителя погрузчика на МКАД

На шестом километре внутренней стороны МКАД на востоке Москвы произошла смертельная авария, в которую попали КАМАЗ и погрузчик. Водитель погрузчика выпал из кабины своего транспорта и попал под колеса второго грузовика, об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Предварительно известно, что на внутренней стороне МКАД водитель КАМАЗа допустил столкновение с погрузчиком, который от удара съехал в кювет. Водитель погрузчика в момент опрокидывания его транспорта на обочину выпал из кабины.

Вследствие удара водитель погрузчика выпал из кабины транспортного средства с последующим наездом на него КАМАЗа.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Какое-либо решение будет принято позднее по итогам проверки в рамках действующего законодательства.