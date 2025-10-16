«Какой кошмар»: в ЯНАО трое детей бегали по тонкому речному льду
Фото - © Медиасток.рф
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зафиксированы новые случаи выхода детей на неокрепший лед. Местные жители Салехарда и Тарко-Сале стали свидетелями подобных происшествий и запечатлели их на видео, сообщает «Север-Пресс».
«Это просто шок-контент! Это же дети, и они вообще посередине льда реки. Ничего не боятся, лед тонкий. Какой кошмар», — прокомментировала жительница Салехарда, снявшая на камеру рискованное поведение юных ямальцев.
На записи видно, как школьники бегали, хохотали и падали на ледяную поверхность реки. Двое детей несколько раз подпрыгнули на льду.
Аналогичный случай произошел на реке в Тарко-Сале. Несмотря на непрочный лед, дети шалили прямо на реке.
Выход на лед в период осеннего ледостава категорически запрещен. Спасательные службы регулярно предупреждают жителей Ямала о возможных последствиях, которые могут закончиться летальным исходом.
