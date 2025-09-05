«Как тебе, хорошо?»: подросток жестоко избил пенсионерку под Нижним Новгородом

В Нижегородской области агрессивный подросток напал на пожилую женщину и, насмехаясь, избил ее до полусмерти, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в поселке Тимирязева Городецкого района. В Сети распространилось видео, которое записал сам несовершеннолетний. В кадре он насмехается над избитой женщиной. У пенсионерки видны кровавые следы на лице и синяки.

«Как тебе, хорошо? Кровью захлебаешься. Ты помрешь с этим фото», — сказал подросток.

По факту избиения пенсионерки возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

