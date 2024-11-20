Российские силы уничтожили под Брянском наемника из США, который встречался с Джо Байденом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В конце октября в Брянской области российские пограничники ликвидировали иностранных диверсантов.

«Один из уничтоженных — татуированный „рейнджер“. Скорее всего именно он стал звездой интернета ещё год назад, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики приложил к сообщению фотографию убитого наемника и выразил ему «благодарность» за трофейный американский пулемёт М249.

Ранее сообщалось, что в Брянской области был уничтожен боец 75-го рейнджерского полка глубинной разведки ВС США.