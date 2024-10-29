Кадыров рассказал о гибели украинских пленных в Чечне

Кадыров: ВСУ погубили своих пленных при атаке беспилотника на Чечню

ВСУ погубили своих пленных при атаке беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Во время общения с журналистами, Кадыров еще раз подтвердил, что в результате атаки БПЛА жертв среди местного населения не было.

«НО! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — сказал глава республики.

Ранее беспилотник атаковал пустое здание Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате налета дрона загорелась крыша. Кадыров после происшествия поручил не брать в плен служащих ВСУ,