Кадры землетрясения на Камчатке появились в соцсетях

сегодня в 22:47

В аэропорту Камчатки от сильной тряски зашатались табло на стойках регистрации, сообщает RT .

В домах жителей также ощущались толчки, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным губернатора Владимира Солодова, все экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности. Сразу после подземных толчков началось оперативное обследование социальных учреждений и жилых домов на предмет повреждений. На данный момент информация о разрушениях отсутствует.

Губернатор обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, одновременно сейсмологи объявили угрозу цунами по восточному побережью полуострова.