Юрист Свечников объяснил, как оформить ДТП без ОСАГО у виновника

Юрист Владимир Свечников посоветовал вызвать Госавтоинспекцию, если у участника аварии нет полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщает RT .

Европротокол и прямое возмещение требуют полисов у обоих водителей, пояснил старший преподаватель Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников. Постановление о штрафе 800 рублей по ч. 2 ст. 12.37 Кодекса об административных правонарушениях подтвердит отсутствие страховки. Ремонт оплачивает виновник по статьям 1064 и 1079 Гражданского кодекса России.

«Пострадавшему это выгоднее, ведь лимит 400 тыс. рублей и вычет за износ к такому иску неприменимы. Конституционный суд в 2017 году закрепил право на ремонт по цене новых запчастей», — заметил он.

Юрист рекомендовал вызвать виновника заказным письмом на осмотр к независимому оценщику. Вместе с иском стоит попросить об аресте машины или счетов ответчика, чтобы обеспечить исполнение решения.

Если автомобилем управлял знакомый собственника, Свечников посоветовал включить в иск обоих. Верховный суд допускает их долевую ответственность по степени вины.

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