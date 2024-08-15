Юный житель Кемерова выпал с 3 этажа и остался жив

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Ребенка госпитализировали после падения с высоты третьего этажа в Кемерове

Мальчик 2,5 лет выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома в Кемерове. Ребенка увезли в больницу, его обследуют врачи, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ по Кемеровской области.

В 10:50 четверга ребенок выпал из окна многоэтажки, расположенной в Кировском районе города.

Мальчик находился дома с мамой и залез на подоконник, когда родительница отвлеклась. Малыш оперся на москитную сетку открытого окна, после чего упал.

По данному факту проводится проверка с привлечением подразделения по делам несовершеннолетних. Следственный комитет также начал доследственную проверку.