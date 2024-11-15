Йоркширского терьера выкинули в мусоропровод на востоке Москвы

Неизвестные выбросили больного йоркширского терьера в мусоропровод. Его случайно обнаружили возле бака в столичном районе Сокольники, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Перебинтованного в нижней части туловища питомца нашла местная жительница. Пес лежал завернутым в старую майку возле бака мусоропровода.

Женщина уверена, что животное выбросили после операции из-за его состояния. У питомца есть болячки на голове и на морде. Жительница Сокольников временно забрала пожилого пса себе.

По ее словам, питомец активный, несмотря на возраст и болезни. Сейчас псу ищут новый дом.

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