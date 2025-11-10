Язвы во рту и горле: туристы из РФ подцепили герпес на отдыхе в отеле в ОАЭ

Российские туристы заразились герпесом в пятизвездочном отеле Объединенных Арабских Эмиратов. Отдыхающие пожаловались на язвы во рту и горле, а у детей поднимается температура до 40 градусов, сообщает «SHOT ПРОВЕРКА» .

Первые симптомы появились у туристов в Movenpick Resort Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Несколько детей отдыхающих почувствовали недомогание. Основные признаки болезни включали повышение температуры, появление язвочек во рту и горле, а также сыпь на руках.

У некоторых пациентов красные пятна превращались в зудящие волдыри. Местные медучреждения назначали туристам антибиотики и симптоматическое лечение. По словам переболевшей семьи, им рекомендовали курс уколов.

Родители рассказали, что их дети редко посещали бассейн, а некоторые вообще не заходили в общую детскую зону. Однако эти меры предосторожности не оправдали себя. Тем не менее, по словам одной из туристок, детскую комнату регулярно дезинфицировали. Она также отметила, что местные врачи советовали избегать длительного пребывания в море и не допускать попадания воды в нос и рот.

