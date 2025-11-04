«Я иду убивать»: на Камчатке мужчина зарубил двух пенсионеров

На Камчатке мужчина зарубил топором двух пенсионеров и ранил их соседей

В поселке Сосновка на Камчатке произошла трагедия: психически неуравновешенный человек топором лишил жизни двух пожилых людей, а также ранил их соседей, сообщает Telegram-канал «112» .

Ночью в Сосновке неадекватный мужчина, вернувшись домой поздним автобусом, обнаружил в квартире топор и отправился к соседним квартирам. Сыну будущих жертв он открыто заявил о своих намерениях: «Я иду убивать».

Жертвами мужчины стала пожилая супружеская пара, Александр и Ольга, которых он убил ударами топора. После этого он напал на их соседей, причинив им ранения, а затем принялся крушить автомобили, используя обух топора. Полиция задержала преступника во дворе дома.

По словам соседей, в последнее время он проявлял признаки агрессии, однако никто не может объяснить причины столь жестокого преступления.

