Известный хоккеист с Урала погиб на СВО в 27 лет

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В зоне спецоперации на Украине погиб российский военный Егор Сорокин, воспитанник и бывший защитник пермского хоккейного клуба «Молот». Печальную весть сообщила пресс-служба команды в социальной сети «ВКонтакте», сообщает Life.ru .

В «Молоте» заявили, что для поддержки семьи их погибшего воспитанника начат сбор средств.

«Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора», — добавила пресс-служба.

Помимо «Молота», хоккеист представлял цвета свердловского «Горняка», «ЦСК ВВС» (Самара) и «Ариады-НХ» из Волжска (Марий Эл).

Детали гибели Сорокина в статье не разглашаются. В подписи на фото, подкрепленном к публикации ХК «Молот», говорится, что у погибшего хоккеиста остались жена и маленькая дочь.

Егору Сорокину было 27 лет.