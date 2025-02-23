Извергов, мучивших студенток в Каменске-Уральском, потребовали отправить в СИЗО

Издевавшихся над девушками хулиганов в Каменске-Уральском отправят в СИЗО

В воскресенье в Синарском районном суде Каменска-Уральского будет решаться вопрос о мере пресечения для молодых людей, которые издевались над студентками на территории автомойки. Следователи намерены ходатайствовать о заключении под стражу 3 фигурантов дела на время расследования, сообщает Е1.ru .

Инцидент произошел в начале января текущего года. Девушка Анна отмечала в квартире день рождения подруги. Он начала получать настойчивые звонки от 21-летнего Давида А., с которым не состояла в каких-либо отношениях. Чтобы защитить подругу, именинница взяла телефон и ясно дала понять молодому человеку, что его внимание неуместно.

На следующий день трое парней насильно увезли студенток на автомойку, где избивали, унижали и обливали холодной водой. Издевательства продолжались около 5 часов. Пострадавшие обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), однако вскоре фигурантов отпустили под домашний надзор. В ходе допроса парни признались в содеянном.