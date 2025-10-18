Изрезанный труп координатора беспорядков в Дагестане Абакарова нашли в Стамбуле

В турецком Стамбуле нашли труп Абакара Абакарова — основателя Telegram-канала «Утро Дагестана», который занимался координацией антиизраильских беспорядков в Махачкале в 2023 году. Об этом сообщает « Подъем » со ссылкой на дагестанские сообщества в соцсетях.

На теле Абакарова зафиксировали множество ножевых ранений. На официальном уровне эти данные не подтверждены.

В РФ Абакарова разыскивали по обвинению в организации массовых беспорядков в Дагестане. Он пошел на этот шаг, предположительно, по заданию одного из проукраинских политиков.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года. Толпа, состоящая из нескольких сотен человек, сначала организовала перед зданием аэропорта митинг в поддержку сектора Газа, подвергавшегося ударам со стороны Израиля, после чего сломала двери и ворвалась в воздушную гавань.

Причиной инцидента стало то, что в аэропорт Махачкалы прибыл рейс из Тель-Авива.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.