Израиль впервые с начала операции атаковал север Ирана

Израиль впервые с начала операции «Рык льва» нанес удары по объектам на севере Ирана. Об этом заявили в ЦАХАЛ, сообщают « Известия ».

«Некоторое время назад израильские военно-воздушные силы, действуя совместно с военно-морским флотом и разведкой Армии обороны Израиля, впервые в ходе операции „Рык льва“ начали наносить удары по целям на севере Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее в столице Саудовской Аравии прогремело несколько мощных взрывов. По Эр-Рияду были нанесены ракетные удары со стороны Ирана.

