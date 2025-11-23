Израиль ударил по начальнику штаба «Хезболлы» в Бейруте, два человека погибли

В Бейруте израильская атака ликвидировала высокопоставленного командира «Хезболлы». Примерно два десятка людей получили ранения, подтверждена гибель как минимум двух человек, сообщает SHOT .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху санкционировал операцию после консультаций с министром обороны и главой генштаба. Главной мишенью являлся начальник штаба «Хезболлы», занимающий вторую ступень в иерархии этой террористической организации.

По имеющимся сведениям, в результате нападения пострадали около двадцати гражданских лиц, и, к сожалению, по меньшей мере два человека скончались.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что из-за удара частично разрушилось здание, в городе звучала сирена, а испуганные люди разбегались в стороны. Над местом удара в небо поднимался густой дым.

