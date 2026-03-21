Израиль нанес удар по объекту в Тегеране, где разрабатывали ядерное оружие

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по объекту на территории Технологического университета Малика аль-Аштара в Тегеране. По данным израильской стороны, это предприятие занималось разработкой компонентов для ядерного оружия, сообщает ТАСС .

В сообщении ЦАХАЛ уточняется, что объект принадлежит иранской военной промышленности и ракетным силам. Он использовался для создания ядерного оружия и его составных частей.

При этом иранские власти неоднократно заявляли, что у исламской республики нет программы по разработке ядерного оружия.

Ранее США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе.

