Израиль нанес удар по мирным жителям в секторе Газа
Несколько десятков человек погибли при ударе Израиля по школьном стадиону
Несколько десятков человек погибли при ударе Израиля по школьном стадиону во время игры в футбол в секторе Газа, пишет газета «Известия».
По данным агентства Reuters, атака была внезапной и стремительной.
«Школа была переполнена людьми, улицы тоже, и вдруг в них попала ракета», — сообщила очевидец трагедии.
В Израиле заявили, что целью удара был боевик ХАМАС, указано в публикации.