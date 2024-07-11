Израиль нанес удар по мирным жителям в секторе Газа

Несколько десятков человек погибли при ударе Израиля по школьном стадиону

Несколько десятков человек погибли при ударе Израиля по школьном стадиону во время игры в футбол в секторе Газа, пишет газета «Известия».

По данным агентства Reuters, атака была внезапной и стремительной.

«Школа была переполнена людьми, улицы тоже, и вдруг в них попала ракета», — сообщила очевидец трагедии.

В Израиле заявили, что целью удара был боевик ХАМАС, указано в публикации.