Израиль и США ударили по газопроводу и распределительной станции в Иране

Израиль и США нанесли удары по газораспределительной станции (ГРС) и газопроводу в Иране, сообщает RT со ссылкой на Fars.

«Здание управления газового хозяйства и газораспределительная станция… в Исфахане подверглись удару. В результате повреждены части этих объектов и близлежащие жилые дома», — говорится в сообщении.

Также был нанесен удар по газопроводу электростанции в Хорремшехре. О погибших не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

