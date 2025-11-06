Изнасилование, попытки суицида. Почему внучка задушила бабушку в Апрелевке

Жительница Подмосковья, задержанная за убийство собственной 95-летней бабушки, задушила ее платком из-за обвинений в праздной жизни, сообщает «МК: срочные новости» . Ранее предполагаемая убийца пережила целый ряд душевных потрясений, в том числе изнасилование и попытки суицида.

Журналисты узнали, что с малых лет обвиняемая росла без отца, а в 18 лет стала жертвой насильника. Она несколько раз пыталась совершить самоубийство, когда развелась с мужем, и постоянно злоупотребляла алкоголем. Женщина также имела кредиты, которые не могла оплатить, и жила за счет родственников.

В праздничный день, 4 ноября, 47-летняя россиянка пришла домой пьяной и стала ругаться с бабушкой. По информации издания, в тот день пожилая родственница упрекнула внучку, что ее «некому кормить», когда она умрет. Пьяная женщина ответила, что бабушке «давно пора» уйти из жизни, после чего напала на нее.

В итоге внучка задушила бабушку тканевым платком. Изначально она не сознавалась в убийстве, но вскоре признала вину и показала следователям, как именно расправилась с родственницей.

Жительницу Наро-Фоминска задержали и обвинили по статье об убийстве. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантки под стражу.

