Изъяли почти 400 л: нижегородец развозил паленый алкоголь в инкассаторском авто

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области заявили, что во время профилактических мероприятий на овощном рынке на Комсомольском шоссе был выявлен факт незаконной перевозки алкоголя физическим лицом, сообщает ИА «Время Н» .

Мужчина, находившийся долгое время рядом со спецавтомобилем, привлек внимание правоохранительных органов. В кузове машины полицейские обнаружили канистры со спиртосодержащей жидкостью и расфасованную по бутылкам для потребителей водочную продукцию.

Известно, что общий объем выявленной продукции составил 387 л. У мужчины изъяли все спиртное и отправили материалы на экспертизу, которая позднее подтвердила, что в жидкости действительно содержится этиловый спирт.

Нарушитель признался, что для маскировки продукции он использовал специальную инкассаторскую машину. Сейчас сотрудники полиции ищут базу, с которой могла осуществляться реализация найденной продукции.