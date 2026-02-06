Избивали час: посетители напали на официанта из-за закрытия кафе в Симферополе

В Симферополе официант кафе попал в больницу после жестокого избиения. На него напали клиенты, которые были недовольны закрытием заведения, сообщает « Mash на волне ».

Компания праздновала день рождения в кафе «Бай 888» до поздней ночи, хотя обычно последний клиент уходит в 23:00. На смене остался один официант, который начал убирать со стола.

В это время гость попросил принести кофе, на что сотрудник ответил, что уже нет такой возможности. После этого компания напала на него.

Массовая потасовка попала на камеру. На кадрах мужчину повалили на пол и жестоко избивали.

Конфликт длился целый час. Пострадавший потерял сознание от боли.

После произошедшего его доставили в больницу с переломом челюсти в двух местах. Медики установили ему штифты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Участников разборок уже установили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.