Избитая экс-министром торговли Подмосковья Юлия Ван требует с него алименты
Экс-возлюбленная бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии, Юлия Ван, добивается выплаты алиментов на общую с мужчиной дочь. Соответствующий иск направлен в суд, сообщает Telegram-канал «112».
В апреле 2025 года Ван пострадала от действий Хубутии. Тогда он напал на нее с топором и нанес телесные повреждения, в то время как в соседнем помещении находился их спящий ребенок. Девушка была госпитализирована, однако экс-министр отрицал факт своей причастности.
Позднее Юлия обо всем рассказала в соцсетях, что спровоцировало широкий общественный отклик. В отношении Хубутии была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время Ван намерена в судебном порядке взыскать средства с бывшего партнера в интересах их дочери.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.