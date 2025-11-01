Избитая экс-министром торговли Подмосковья Юлия Ван требует с него алименты

В апреле 2025 года Ван пострадала от действий Хубутии. Тогда он напал на нее с топором и нанес телесные повреждения, в то время как в соседнем помещении находился их спящий ребенок. Девушка была госпитализирована, однако экс-министр отрицал факт своей причастности.

Позднее Юлия обо всем рассказала в соцсетях, что спровоцировало широкий общественный отклик. В отношении Хубутии была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время Ван намерена в судебном порядке взыскать средства с бывшего партнера в интересах их дочери.

