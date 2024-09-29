Избитая бабушка Валентина: атаковавший меня у магазина в Ульяновске — садист

Избитая мужчиной у магазина в Ульяновске 69-летняя женщина Валентина отказалась прощать своего обидчика. Его извинения были притворными, поделилась пенсионерка в беседе с SHOT .

Валентина назвала избившего ее мужчину садистом. Он, по ее мнению, получает удовольствие от того, что доставляет боль другому человеку.

«Он ненормальный…», — отметила Валентина.

Пенсионерка сказала, что до трех часов ночи была в отделении полиции. Там проходило опознание напавшего на нее мужчины. Он пытался извиниться, называл ее: «бабуленька-красотуленька». На это получил ответ, что «поздно опомнился».

Валентина добавила, что у нее еще есть припухлости на лице. В данный момент она ждет, когда заживут раны.

Ранее сообщалось, что пенсионерка продавала цветы около магазина. В этот момент на нее напал мужчина.