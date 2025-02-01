Из-под обломков разбившего в Вашингтоне вертолета извлекли тела членов экипажа

В США извлекли тела оставшихся двух из трех членов экипажа военного вертолета, который разбился в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.

Это подтвердил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что речь идет о телах мужчины и женщины. Одним из них, как считается, был старшина Эндрю Лойд Ивс. Вторые останки, как считается, принадлежат военному, имя которого оставили засекреченным по просьбе его семьи.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.