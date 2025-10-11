Из горящего дома в Сосновоборске эвакуировали 200 человек
Из горящего многоэтажного дома в Красноярском крае эвакуировались 200 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
В Сосновоборске загорелась квартира в пятиэтажном доме.
Отмечается, что огонь быстро распространился на кровлю, площадь возгорания составила 2 тыс. «квадратов».
Информации о пострадавших не поступало.
В красноярском Сосновоборске произошел пожар в многоквартирном доме на площади 2 тыс. «квадратов».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.