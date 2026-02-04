ИВЛ и отек мозга: россиянка в Таиланде глотнула морской воды и чуть не умерла

Российская туристка пережила клиническую смерть на отдыхе в Таиланде после купания в море. Во время плавания она наглоталась воды, содержащаяся в ней соль проникла в легкие, что привело к инфицированию и последующей почечной недостаточности, сообщает Mash .

Предварительно известно, что 37-летняя Елена прибыла на пляж Пхукета с коллегами для празднования Нового года. Отпуск протекал без происшествий, пока с туристкой не произошел несчастный случай, когда она купалась в море. Наглотавшись морской воды, она сумела самостоятельно выбраться на берег. Примерно через час женщина потеряла сознание.

Друзья Елены утверждают, что она все время находилась в поле зрения и не тонула. По ее словам, она почувствовала укус в воде и сразу же вышла на берег. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия.

Позднее было установлено, что в легких пострадавшей осталась морская вода. Соль, взаимодействуя с бактериями, вызвала почечную недостаточность и инфекцию дыхательных путей. Уже около месяца туристка находится в тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ с отеком мозга, ей проводят процедуру очистки крови. На фоне проводимой терапии состояние пациентки улучшилось, и врачи надеются на благоприятный исход.

Благодаря наличию страховки у Елены расходы на лечение в размере 300 тыс. бат (около 735 тыс. рублей) будут полностью покрыты. Однако близких родственников рядом нет. Коллеги, чтобы не оставлять девушку одну в чужой стране, отменили свои рейсы и решили остаться с ней.

