«История ушла в бюрократию»: избитая сомелье-БДСМщиком жаждет справедливости

Ирина Гинзбург, которую избил на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в 2022 году сомелье Владимир Глухов, подозреваемый в убийстве жены в ходе БДСМ-игры, рассказала РИАМО, что намерена подать очередное заявление в органы и добиться справедливости.

Недавно стало известно, что бывший шеф-кавист известного ресторана Владимир Глухов задушил свою жену во время БДСМ-игры. Его задержали правоохранители.

Также всплыли интересные подробности о личности Глухова. Так, в 2022 году на сырном фестивале он напился и вместе с блогером Денисом Руденко устроил потасовку. В итоге пострадала Ирина Гинзбург, тогда она работала директором по маркетингу компании Cavina. Двое пьяных мужчин нанесли девушке побои и обложили ее матом.

Гинзбург рассказала, что после потасовки она обратилась в травмпункт и зафиксировала травмы.

«На следующий день подала заявление и передала материалы, включая записи и запрошенные у организаторов видео с камер. Момент удара Дениса Руденко, по данным камер, виден, на аудиозаписях есть подтверждения, что Глухов также нанес удар. Дальше, к сожалению, история ушла в затяжную бюрократию: дело по моим обращениям несколько раз прекращали и возвращали на проверку после жалоб в прокуратуру, а в итоге оно было закрыто по истечении срока давности», — вспоминает Гинзбург.

Пострадавшая добавила, что столкнулась с массой проволочек, у нее сложилось мнение, что дело нарочно затягивают и не дают ему хода. При этом Гинзбург отмечает, что профессиональное сообщество встало на ее сторону в этом инциденте. Хоть и прошло много времени, женщина намерена добиваться справедливости.

«Да, я рассматриваю повторное обращение и добиваюсь правовой оценки произошедшего не только по Глухову, но и по Руденко. Для меня принципиально, чтобы насилие не оставалось без последствий, тем более при наличии материалов фиксации», — заключила Гинзбург.

