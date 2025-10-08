История с пропавшим далматинцем в Мособласти оказалась похожа на детектив

В Одинцове Московской области при странных обстоятельствах исчез породистый далматинец с редкой аномалией. Инцидент напомнил детективные истории. Его владельцы сами начали искать питомца и вышли на популярную собачницу, сообщает сайт MK.ru .

Владелица исчезнувшего пса по кличке Оствинд рассказала, что он пропал 2 августа на прогулке. Пес убежал, однако стало известно, что его почти сразу обнаружили и увезли.

По словам хозяйки, питомца 2 августа нашла местная жительница Наталья. 3 августа она отвезла собаку в ветеринарную клинику. Там у пса проверили чип.

Наталья позднее рассказала хозяйке питомца, что действовала по поручениям представителя организации, которая помогает далматинцам, по имени Надежда. Та попросила нашедшую отдать питомца иному человеку.

Тогда же далматинца отправили на передержку в Одинцовский район иной собачнице Екатерине. Затем, уже по ее словам, питомца забрало зоотакси по просьбе Надежды и увезло в неизвестном направлении.

Хозяйка вместе с волонтерами считает, что следы ведут к Надежде. Во время общения, женщина вела себя противоречиво. Она отрицала наличие данных о собаке и говорила, что не вернет ее владелице.

Владелица питомца отметила, что Надежда заблокировала волонтеров в мессенджерах. Также она игнорировала их запросы. Хозяйка собаки написала заявление в полицию и показала доказательства. Уголовное дело силовики еще не возбудили. Правоохранители провели опрос Натальи, но Надежду и Екатерину не вызывали.

Цена далматинца, по данным владельцев, составляет не менее 35 тыс. рублей. Они считают, что в связи с этим может быть заведено уголовное дело.

