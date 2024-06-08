Источник: ЧП произошло с самолетом «Аэрофлота» в аэропорту Бишкека во время взлета

По предварительным данным, у самолета авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту Бишкека «Манас» во время взлета произошла поломка, в ходе торможения борт получил повреждения шасси, сообщил РИАМО источник.

«Самолет разгонялся на взлет, но так и не взлетел. Порвали шасси, пока тормозили», — заявил очевидец, который находился в салоне самолета.

По его словам, борт Airbus A321 так и не смог оторваться от земли. Пассажиров вывели из салона самолета.

Подробности происшествия в настоящий момент выясняются.