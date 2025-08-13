«Испугался вспышки»: в Индии слон растоптал туриста при попытке сделать селфи

В Индии агрессивный слон растоптал мужчину, который пытался сделать совместное фото с животным на смартфон, сообщает британское издание Daily Mail .

Инцидент произошел в штате Карнатака. Турист увидел на обочине слона, который лакомился морковью. Мужчина вышел из автомобиля и приблизился к животному, чтобы запечатлеть его на фото, но слон неожиданно проявил агрессию.

На опубликованных кадрах видно, как слон бежит за мужчиной. Затем турист спотыкается и падает на дорогу, а гигант несколько раз наступает на туриста.

Позднее выяснилось, что животное спровоцировала яркая вспышка на телефоне. Мужчина чудом остался жив.

