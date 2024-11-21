Испугалась эскалации: Венгрия разворачивает систему ПВО у границы с Украиной

Венгрия хочет развернуть систему ПВО на севере-востоке страны, у границы с Украиной. Такое решение министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий объяснил угрозой эскалации украинского конфликта, сообщает РБК .

По словам министра, он отдал приказ установить у границы с Украиной системы управления воздушным движением и ПВО, чтобы подготовиться «ко всем возможным вариантам». О каких именно системах идет речь, не уточняется.

Он признался, что опасается эскалации украинского конфликта после применения ВСУ американских ракет ATACMS для атаки по России. Этим глава Минобороны обосновал свое решение установить систему ПВО на северо-востоке страны.

Салай-Бобровницкий добавил, что масштабы украинского конфликта, который вступил «в опасную фазу», сейчас велики как никогда.

Ранее украинские силы атаковали Брянскую область с помощью американских ракет ATACMS. Российские системы ПРО отбили атаку.